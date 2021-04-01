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Posted 1 апреля 2021, 03:15

Published 1 апреля 2021, 03:15

Modified 25 декабря, 15:36

Updated 25 декабря, 15:36

Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала убийство женщины в Бердске

1 апреля 2021, 03:15
Женщину могло спасти государство, приняв закон о домашнем насилии.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина заявила, что закон о домашнем насилии мог бы предотвратить убийство женщины под Новосибирском.

Напомним, 29 марта из-за угрозы убийством полицейские Бердска доставили в отделение главу семейства, но вскоре его отпустили. После профилактической беседы с сотрудниками ОВД он вернулся домой и убил супругу, а также ранил ножом отца-пенсионера. О преступлении мужчина уже сам сообщил в полицию. Сейчас следственный комитет проверяет работу сотрудников ОВД в Бердске. Возбуждено дело о халатности.

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что в современной России полиция реагирует на домашнее насилие так: «Убьет, приедем, труп опишем». Пушкина уже много лет добивается принятие закона, который действует в 156 странах мира. В России же домашнее насилие считается «многовековой традицией российской семьи». Остановить тиранов даже не пытаются, лишь профилактическая беседа. Поэтому то и дело в СМИ появляются сообщения об убийстве жертв домашнего насилия.

Если бы такой закон существовал, то женщина была бы защищена охранным орденом. А ее супруга могли направить на обязательные психологические программы и обязали носить GPS-трекер. При нарушении условий мужчину отправили бы в тюрьму.

Но женщина осталась бы жива.

#Криминал
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