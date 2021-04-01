Депутат Госдумы Оксана Пушкина прокомментировала убийство женщины в Бердске

Замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина отметила, что в современной России полиция реагирует на домашнее насилие так: «Убьет, приедем, труп опишем». Пушкина уже много лет добивается принятие закона, который действует в 156 странах мира. В России же домашнее насилие считается «многовековой традицией российской семьи». Остановить тиранов даже не пытаются, лишь профилактическая беседа. Поэтому то и дело в СМИ появляются сообщения об убийстве жертв домашнего насилия.