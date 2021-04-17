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Posted 17 апреля 2021, 10:04

Published 17 апреля 2021, 10:04

Modified 16 сентября 2022, 20:39

Updated 16 сентября 2022, 20:39

Трактор вытянул утонувший под Новосибирском пассажирский автобус

17 апреля 2021, 10:04
Общественный транспорт оказался в воде из-за паводка

В Новосибирской области трактор вытянул на буксире утонувший в воде пассажирский автобус. Инцидент произошел в Болотнинском районе.

Как рассказали подписчики АСТ-54, ПАЗ маршрута №16 от Новой Чебулы до Светлой поляны застрял на участке у железнодорожной линии через реку Ояш. Автобус увяз в воде из-за паводка.

На помощь пассажирскому транспорту пришёл водитель трактора. Он взял на буксир автобус с людьми и провёз его по затопленной дороге.

#Политика#Новости#Видео
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