Трактор вытянул утонувший под Новосибирском пассажирский автобус

Posted 17 апреля 2021, 10:04
Published 17 апреля 2021, 10:04
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
В Новосибирской области трактор вытянул на буксире утонувший в воде пассажирский автобус. Инцидент произошел в Болотнинском районе.
Как рассказали подписчики АСТ-54, ПАЗ маршрута №16 от Новой Чебулы до Светлой поляны застрял на участке у железнодорожной линии через реку Ояш. Автобус увяз в воде из-за паводка.
На помощь пассажирскому транспорту пришёл водитель трактора. Он взял на буксир автобус с людьми и провёз его по затопленной дороге.