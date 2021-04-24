Новосибирского активиста задержали после митинга в поддержку Навального

Posted 24 апреля 2021, 10:56
Published 24 апреля 2021, 10:56
Modified 16 сентября 2022, 20:40
Updated 16 сентября 2022, 20:40
Новосибирская полиция задержала на выходе из офиса партии «Яблоко» активиста Петра Ощепкова, с которым находились две несовершеннолетние дочери. Об этом сообщает Тайга.инфо.
Дети остались в помещении партии. Ощепкова сопроводили в отделение. Ранее он рассказывал, что его просили явиться в полицию после митинга 21 апреля, на что активист заявлял отказом и возможности сделать это только по повестке.
Полиция Новосибирска приступила к составлению списков «активных» участником незаконной акции 21 апреля в поддержку блогера Алексея Навального. Одну их таких активисток вызвали на опрос, составили административный протокол и направили в суд.
Напомним, митинг на площади Ленина прошел мирно и без задержаний. По официальным оценкам он собрал всего 800 человек. По данным участников акции их было около 4 тысяч.
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