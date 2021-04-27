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Мэр Анатолий Локоть предложил новосибирцам смириться с запахом гари и смогом

27 апреля 2021, 15:17
Горожане жалуются на пыль, запах гари и смог в мегаполисе.

Новосибирский градоначальник Анатолий Локоть назвал причины запаха гари и смога в городе.

На «Часе прессы» Локоть заявил, что безветренная погода стала причиной неблагоприятной экологической обстановки. Лесные пожары, пал травы в сельской местности принесли в мегаполис едкий запах дыма. На территории же мегаполиса термоточек не выявлено. Но с наступлением весны пожары не редкость, поэтому стоит потерпеть, пока установится хорошая погода.

«Придётся на несколько дней смириться с этим. С изменением погоды ситуация резко улучшится», – сказал Анатолий Локоть.

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#Новости#Экология
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