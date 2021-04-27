Мэр Анатолий Локоть предложил новосибирцам смириться с запахом гари и смогом

На «Часе прессы» Локоть заявил, что безветренная погода стала причиной неблагоприятной экологической обстановки. Лесные пожары, пал травы в сельской местности принесли в мегаполис едкий запах дыма. На территории же мегаполиса термоточек не выявлено. Но с наступлением весны пожары не редкость, поэтому стоит потерпеть, пока установится хорошая погода.