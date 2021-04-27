Мэр Новосибирска Локоть назвал состояние тротуаров и асфальта неудовлетворительным

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть внезапно признал, что город находится в неудовлетворительном состоянии. Эти слова прозвучали на расширенном совещании с участием депутатов Заксобрания и Горсовета.
По словам Локтя, причиной такого состояния Новосибирска стало хроническое недофинансирование. Градоначальник напомнил, что в 2014 году муниципалитет лишили 3,5 миллиарда рублей вследствие перераспределения НДФЛ.
Мэр рассказал, что Новосибирск получает от транспортного налога только 20%, то есть 374 миллиона рублей. Остальные крупные города, по его данным, имеют от 50% до 100% от суммы налога, что в деньгах выражается от 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. При этом все 374 миллиона муниципалитет отдает на программу БКД, то есть на магистральные улицы, а не на свои собственные планы.
По словам градоначальника, отрасль испытывает огромное недофинансирование. Из необходимых 3,8 миллиарда рублей выделяется только 2,6 миллиарда. Это отражается на состоянии города в виде разбитого асфальта, немытых тротуаров, плохих газонов. Также есть проблема дефицита уборочной техники, как зимней, так и летней.