Мэр Новосибирска Локоть назвал состояние тротуаров и асфальта неудовлетворительным

Мэр рассказал, что Новосибирск получает от транспортного налога только 20%, то есть 374 миллиона рублей. Остальные крупные города, по его данным, имеют от 50% до 100% от суммы налога, что в деньгах выражается от 500 миллионов до 1,5 миллиарда рублей. При этом все 374 миллиона муниципалитет отдает на программу БКД, то есть на магистральные улицы, а не на свои собственные планы.