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Власти заявили о контроле за ситуацией с природными пожарами в Новосибирской области

27 апреля 2021, 20:57
Гражданам напомнили об ответственности на нарушение пожарной безопасности.

Сегодня, 27 апреля, власти Новосибирской области заявили, что держат ситуацию с природными пожарами на особом контроле. Как заявил заместитель губернатора Сергей Сёмка, внимание всеми профильными структурами уделяется мерам профилактики и мониторингу пожарной ситуации.

На данный момент силы пожаротушения включают 4 467 человек и 2 194 единицы техники. В Новосибирской области действует 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря.

Сергей Сёмка призвал новосибирцев к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности. А ответственность за их нарушение такова, граждан наказывают штрафом в размере от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью, как следствие нарушения правил пожарной безопасности, штрафы становятся больше в несколько раз.

Уже сейчас за нарушение правил пожарной безопасности возбуждено 162 дела об административных правонарушениях. К административной ответственности привлекли 40 лиц, выдано 95 предостережений.

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#Новости#Происшествия
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