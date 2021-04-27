Власти заявили о контроле за ситуацией с природными пожарами в Новосибирской области

Сергей Сёмка призвал новосибирцев к бдительности и соблюдению правил пожарной безопасности. А ответственность за их нарушение такова, граждан наказывают штрафом в размере от 1 до 3 тыс. руб., должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., юридических лиц – от 50 до 200 тыс. руб. В случае причинения тяжкого вреда здоровью, как следствие нарушения правил пожарной безопасности, штрафы становятся больше в несколько раз.