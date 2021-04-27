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Выпускники школ будут учиться в майские праздники в Новосибирске

27 апреля 2021, 15:47
Локоть подчеркнул, что решение не окончательное.

Ученики 9-х и 11-х классов новосибирских школ будут учиться в период длинных майских праздников. Такое заявление сделал на «Часе прессы» мэр Анатолий Локоть.

Градоначальник сообщил, что также ожидается продление учебного года, готовятся соответствующие документы в Минобразования региона. Что же касается предстоящих майских праздников, то выпускники девятых и одиннадцатых классов отдыхать не будут. По остальным школьникам решение принимает руководство учебных заведений. Если в майские праздники им разрешат отдыхать, то в июне им продлят учебу на столько дней, сколько они не учились в праздничные дни.

Ранее сообщалось о продлении учебного года из-за длинных каникул в мае и январе.

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#Новости#Образование
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