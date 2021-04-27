Выпускники школ будут учиться в майские праздники в Новосибирске

Градоначальник сообщил, что также ожидается продление учебного года, готовятся соответствующие документы в Минобразования региона. Что же касается предстоящих майских праздников, то выпускники девятых и одиннадцатых классов отдыхать не будут. По остальным школьникам решение принимает руководство учебных заведений. Если в майские праздники им разрешат отдыхать, то в июне им продлят учебу на столько дней, сколько они не учились в праздничные дни.