Школы Новосибирска могут перейти на дистанционное обучение в майские праздники

Министерство образования Новосибирской области предложило школам ввести дистанционное обучение на майские праздники.
На пресс-конференции в ТАСС министр образования Сергей Федорчук озвучил рекомендации министерства относительно работы школы в длинные майские праздники. Так, школьников могут перевести на дистанционное обучение 3 и 8 мая.
«Это может быть не обязательно дистанционное обучение как таковое. Это может быть, в том числе, просто решения образовательных организаций выдать определенные задания для творческой работы, которые дети смогут сделать самостоятельно», — рассказал Федорчук.
Но это всего лишь рекомендация, окончательное решение принимает руководство школ.
По приказу президента Путина в мае россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.