atas.info
ГлавноеВсе новости

Школы Новосибирска могут перейти на дистанционное обучение в майские праздники

28 апреля 2021, 15:04
Минобр подготовило рекомендации по работе школ в майские праздники.

Министерство образования Новосибирской области предложило школам ввести дистанционное обучение на майские праздники.

На пресс-конференции в ТАСС министр образования Сергей Федорчук озвучил рекомендации министерства относительно работы школы в длинные майские праздники. Так, школьников могут перевести на дистанционное обучение 3 и 8 мая.

«Это может быть не обязательно дистанционное обучение как таковое. Это может быть, в том числе, просто решения образовательных организаций выдать определенные задания для творческой работы, которые дети смогут сделать самостоятельно», — рассказал Федорчук.

Но это всего лишь рекомендация, окончательное решение принимает руководство школ.

По приказу президента Путина в мае россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно.

Материалы по теме
Чиновники будут дежурить на майские праздники в Новосибирской областиВыпускники школ будут учиться в майские праздники в НовосибирскеГрафик работы поликлиник на майских праздниках опубликовали в Новосибирске
#Новости#Образование
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52