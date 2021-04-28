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Власти НСО попросили руководство «Тяжстанкогидропресса» выплатить зарплаты рабочим

28 апреля 2021, 13:40
Регион заинтересован в том, чтобы предприятие стабильно работало.

Власти Новосибирской области продолжают решать вопросы погашения заработной платы рабочим обанкротившегося завода «Тяжстанкогидропресс». Ранее пути выхода из тупиковой ситуации с руководством предприятия обсуждал губернатор Андрей Травников. Теперь к диалогу подключился замгубернатора Сергей Семка.

Как рассказал вице-губернатор, правительство на постоянной связи с собственниками завода ООО СМЦ «Стиллайн». Регион заинтересован в том, чтобы предприятие стабильно работало.

«Вчера вместе с региональным минпромторгом мы провели рабочую встречу с директором завода Амиром Мифтаховым. В том числе, обсуждалось плановое погашение зарплаты за март работникам сразу после праздников и недопущение даже однодневной задержки по выдаче зарплаты за апрель», – приводит слова Сергея Сёмки сайт правительства НСО.

Еще одним направлением власти видят вывод предприятия на экономическую рентабельность. Как полагают в правительстве, завод имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Все, что ему нужно - это привлечь потенциальных инвесторов и арендаторов. На заводе снова дали электричество, так как один из инвесторов погасил долги перед энергетиками.

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