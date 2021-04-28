Власти НСО попросили руководство «Тяжстанкогидропресса» выплатить зарплаты рабочим

Еще одним направлением власти видят вывод предприятия на экономическую рентабельность. Как полагают в правительстве, завод имеет возможность работать и выполнять все обязательства по ранее заключенным договорам. Все, что ему нужно - это привлечь потенциальных инвесторов и арендаторов. На заводе снова дали электричество, так как один из инвесторов погасил долги перед энергетиками.