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Близнецы в Новосибирске перерезали горло человеку за попытку подарить цветы

29 апреля 2021, 20:41
По решению суда один из братьев получил 21 год лишения свободы, второй - 18 лет.

В Новосибирске суд вынес приговор братьям-близнецам Климентьевым, Ивану и Дмитрию. Они признаны виновными в убийстве человека на центральном пляже Академгородка 4 мая 2019 года.

Погибшему Роману Шахматову было 29-лет. Он обнаружен с перерезанной сонной артерией.

Климентьевых задержали через два дня. Выяснилось, что раньше они уже были судимы за особо тяжкие преступления.

В тот день братья Климентьевы были пьяны. Шахматова они убили за попытку подарить цветы Ивану. После убийства близнецы похитили телефон, которые продали в Бердске.

По решению суда один из братьев получил 21 год лишения свободы, второй - 18 лет. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

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