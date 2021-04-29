Близнецы в Новосибирске перерезали горло человеку за попытку подарить цветы

В Новосибирске суд вынес приговор братьям-близнецам Климентьевым, Ивану и Дмитрию. Они признаны виновными в убийстве человека на центральном пляже Академгородка 4 мая 2019 года.
Погибшему Роману Шахматову было 29-лет. Он обнаружен с перерезанной сонной артерией.
Климентьевых задержали через два дня. Выяснилось, что раньше они уже были судимы за особо тяжкие преступления.
В тот день братья Климентьевы были пьяны. Шахматова они убили за попытку подарить цветы Ивану. После убийства близнецы похитили телефон, которые продали в Бердске.
По решению суда один из братьев получил 21 год лишения свободы, второй - 18 лет. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.