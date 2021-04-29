Более 600 домов остались без электричества в Новосибирске 29 апреля

Второе место по количеству оставшихся без электричества домов занял Первомайский район. Здесь также к четырем часам дня обещают вернуть в цивилизацию жителей 100 зданий. Также электричества нет в 78 зданиях Железнодорожного района, в 71 — Ленинского, 68 — Октябрьского, 28 — Дзержинского.