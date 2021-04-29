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Более 600 домов остались без электричества в Новосибирске 29 апреля

29 апреля 2021, 13:11
Плановое отключение электричества произошло днем. Сильнее всего пострадал Заельцовский район.

Сегодня, 29 апреля, в Новосибирске электричество пропало в 640 домах шести районов города. Все отключения оказались плановыми.

Согласно официальным данным, больше всего домов остались без электричества в Заельцовском районе, где под отключение попали 295 зданий по улицам Аносова, Охотской, Ереванской, Жуковского, Красногорской, Энтузиастов и т.д. Вернуть людям свет планируют до 16.00.

Второе место по количеству оставшихся без электричества домов занял Первомайский район. Здесь также к четырем часам дня обещают вернуть в цивилизацию жителей 100 зданий. Также электричества нет в 78 зданиях Железнодорожного района, в 71 — Ленинского, 68 — Октябрьского, 28 — Дзержинского.

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#Новости#Происшествия
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