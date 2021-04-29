Еще четыре человека скончались от коронавируса в Новосибирской области

Двое мужчин в возрасте 56 лет и 74 лет и две женщины в возрасте 70 лет и 76 лет скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки, пишет региональный опештаб.
В итоге Covid-19 стал причиной смерти еще 1 750 местных жителей. 56 тяжелых пациентов с коронавирусом лежат в реанимации, 11 – на ИВЛ. Общее число госпитализированных из-за вируса в инфекционные больницы составляет 1 227.
В обновленной сводке также внесены сведения о число новых зараженных и вылечившихся - +74 и +44 соответственно.