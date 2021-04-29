Краснообск предложили сделать столицей Новосибирского района

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов выступил с инициативой перенести административный центр муниципального образования в город Краснообск. Свою мысль он объяснил открытием новых перспектив.
Предложение Михайлов высказал 29 апреля на сессии районного Совета депутатов. В случае одобрения в Краснообск переедут федеральные и областные органы, которые обслуживают муниципалитет. Они разместятся в пустых помещениях СО РАН.
Перенос столицы Новосибирского района в Краснообск по мнению Михайлова позволит ускорить решение местных вопросов. После депутатов Новосибирского района инициативу рассмотрят в Заксобрании НСО.