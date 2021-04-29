atas.info
ГлавноеВсе новости

Краснообск предложили сделать столицей Новосибирского района

29 апреля 2021, 18:06
Перенос столицы позволит ускорить решение местных вопросов.

Глава Новосибирского района Андрей Михайлов выступил с инициативой перенести административный центр муниципального образования в город Краснообск. Свою мысль он объяснил открытием новых перспектив.

Предложение Михайлов высказал 29 апреля на сессии районного Совета депутатов. В случае одобрения в Краснообск переедут федеральные и областные органы, которые обслуживают муниципалитет. Они разместятся в пустых помещениях СО РАН.

Перенос столицы Новосибирского района в Краснообск по мнению Михайлова позволит ускорить решение местных вопросов. После депутатов Новосибирского района инициативу рассмотрят в Заксобрании НСО.

Материалы по теме
В Краснообске достроен спорткомплекс с искусственным льдомГосинспекция повторно исследует новосибирский поселок Краснообск В Краснообске с разрешения администрации незаконно построили ТЦ
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52