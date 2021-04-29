Новосибирский депутат Вера Ганзя раскритиковала послание президента России

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя назвала послание президента России Владимира Путина малосодержательным, а принятые решения малоэффективными.
Депутат от коммунистов надеялась на более содержательное послание и принятия действительных мер поддержки, в том числе регионам, но ожидания не сбылись.
Для России послание ее президента оказалось мелко и малосодержательно, считает Ганзя. Точечные выплаты, разовые вливания ничего не изменят в жизни граждан. Доходы населения продолжают падать.
Ганзя негативно отнеслась с реструктуризации долговых обязательств регионов перед государством. Кредиты никуда не делись, а лишь изменили статус – из коммерческих превратились в бюджетные. По ее мнению, стоило просто простить долги регионам, которые из-за пандемии оказались в такой тяжелой финансовой ситуации. Ганзя называет политику федерального центра безумной.
«Срок их погашения — 1 июля 2021 года. Сейчас продлили сроки погашения до 2029 года. Зачем это ярмо будет висеть на шее региона? Ведь это же вполне реально списать, тем более регионы брали деньги в долг на борьбу с ковидом в федеральном бюджете. То есть федеральная власть, которая забирает подавляющую часть средств у регионов, дает этим же несчастным регионам кредиты на борьбу с ковидной инфекции. Это ни в какие моральные ворота не входит», — подчеркнула Ганзя.
Депутат считает, что на идентичные программы, которые принимает правительство, выделяются одни и те же миллиарды. Это обычный «лохотрон».