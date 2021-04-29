Новосибирский депутат Вера Ганзя раскритиковала послание президента России

«Срок их погашения — 1 июля 2021 года. Сейчас продлили сроки погашения до 2029 года. Зачем это ярмо будет висеть на шее региона? Ведь это же вполне реально списать, тем более регионы брали деньги в долг на борьбу с ковидом в федеральном бюджете. То есть федеральная власть, которая забирает подавляющую часть средств у регионов, дает этим же несчастным регионам кредиты на борьбу с ковидной инфекции. Это ни в какие моральные ворота не входит», — подчеркнула Ганзя.