Новосибирский музыкант Slava Marlow попал в список Forbes

Журнал Forbes опубликовал список из 100 самых перспективных россиян. В рейтинг угодил и новосибирский музыкант Slava Marlow. Он перспективен в категории «Музыка».
Слава Марлов вошел в десятку наиболее многообещающих российских музыкантов. Сейчас он живет в Москве и сотрудничает с множеством известных исполнителей.
Популярным Slava Marlow стал после работы с Моргенштерном. В том числе он приложил руку к треку Кадиллак.
Работал Марлов и с другим новосибирским рэпером - Элджеем. В список самых перспективных молодых музыкантов вошли также Imanbek, Дора, Niletto, Клава Кока, группа IC3PEAK и рэпер Хаски.