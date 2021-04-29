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Новосибирский музыкант Slava Marlow попал в список Forbes

29 апреля 2021, 23:20
Популярным Slava Marlow стал после работы с Моргенштерном.

Журнал Forbes опубликовал список из 100 самых перспективных россиян. В рейтинг угодил и новосибирский музыкант Slava Marlow. Он перспективен в категории «Музыка».

Слава Марлов вошел в десятку наиболее многообещающих российских музыкантов. Сейчас он живет в Москве и сотрудничает с множеством известных исполнителей.

Популярным Slava Marlow стал после работы с Моргенштерном. В том числе он приложил руку к треку Кадиллак.

Работал Марлов и с другим новосибирским рэпером - Элджеем. В список самых перспективных молодых музыкантов вошли также Imanbek, Дора, Niletto, Клава Кока, группа IC3PEAK и рэпер Хаски.

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