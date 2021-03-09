Певец из Новосибирска Slava Marlow выпустил новый клип

В Международный женский день новосибирский музыкант Слава Мэрлоу представил публике новый клип на песню «Ты горишь как огонь». Он размещен на ютуб-канале певца и за неполные сутки набрал почти три миллиона просмотров.
Сюжет клипа строится вокруг отношений героя с девушкой, которая способна вызывать огонь, но не в силах его контролировать. Ее воспламенения привели к тому, что сгорели автомобиль и дом.
Парень пытается разобраться в происходящем. Для этого он запирает огненную девушку в стеклянном кубе и наблюдает за ней с помощью ученых.