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Певец из Новосибирска Slava Marlow выпустил новый клип

9 марта 2021, 12:47
За 18 часов он набрал почти три миллиона просмотров.

В Международный женский день новосибирский музыкант Слава Мэрлоу представил публике новый клип на песню «Ты горишь как огонь». Он размещен на ютуб-канале певца и за неполные сутки набрал почти три миллиона просмотров.

Сюжет клипа строится вокруг отношений героя с девушкой, которая способна вызывать огонь, но не в силах его контролировать. Ее воспламенения привели к тому, что сгорели автомобиль и дом.

Парень пытается разобраться в происходящем. Для этого он запирает огненную девушку в стеклянном кубе и наблюдает за ней с помощью ученых.

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#Новости#Политика#Видео
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