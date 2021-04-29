Пост главы ГИБДД по НСО временно займет Игорь Суханов

Временно исполняющим обязанности руководителя Управления ГИБДД по Новосибирской области станет Игорь Суханов. До назначения он был заместителем руководителя этого подразделения по тыловому обеспечению.
Напомним, прежний начальник Управления ГИБДД Андрей Маерчук скончался от осложнений, вызванных коронавирусом 29 апреля. На его место рассматриваются несколько кандидатур, в том числе и выходец из Хакасии.
Об Игоре Суханове известно, что он родился 5 сентября 1967 года в Новосибирске. Выпускник Сибирской государственной академии путей сообщения, юрист. В ГИБДД работает с 1991 года.