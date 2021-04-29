atas.info
ГлавноеВсе новости

Пост главы ГИБДД по НСО временно займет Игорь Суханов

29 апреля 2021, 16:33
В ГИБДД он работает с 1991 года.

Временно исполняющим обязанности руководителя Управления ГИБДД по Новосибирской области станет Игорь Суханов. До назначения он был заместителем руководителя этого подразделения по тыловому обеспечению.

Напомним, прежний начальник Управления ГИБДД Андрей Маерчук скончался от осложнений, вызванных коронавирусом 29 апреля. На его место рассматриваются несколько кандидатур, в том числе и выходец из Хакасии.

Об Игоре Суханове известно, что он родился 5 сентября 1967 года в Новосибирске. Выпускник Сибирской государственной академии путей сообщения, юрист. В ГИБДД работает с 1991 года.

Материалы по теме
В ГИБДД напомнили автовладельцам об ответственности за нечитаемые номераКвадрокоптер ГИБДД следит за соблюдением ПДД на новосибирских трассахНазваны претенденты на пост главы ГИБДД Новосибирской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52