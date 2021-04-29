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СК проверит обрушение стены у здания психиатрической больницы Новосибирска

29 апреля 2021, 15:10
Рухнула стена лечебницы в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы». Следователи намерены разобраться в причинах.

Портал Atas.info ранее сообщал, что в Новосибирске рухнула кирпичная стена психиатрической лечебницы. На информацию обратили внимание в региональном управлении Следственного комитета России.

Как рассказали в ведомстве, обрушилась одна из кирпичных стен психиатрической больницы №3 на улице Владимировской. Обломки упали на газон и пешеходную зону на протяжении всего здания. Учреждение находится в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы».

По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам, ответственным за сохранение объектов культурного наследия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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#Новости#Происшествия
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