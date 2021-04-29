СК проверит обрушение стены у здания психиатрической больницы Новосибирска

Как рассказали в ведомстве, обрушилась одна из кирпичных стен психиатрической больницы №3 на улице Владимировской. Обломки упали на газон и пешеходную зону на протяжении всего здания. Учреждение находится в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы».