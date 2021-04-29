СК проверит обрушение стены у здания психиатрической больницы Новосибирска

Портал Atas.info ранее сообщал, что в Новосибирске рухнула кирпичная стена психиатрической лечебницы. На информацию обратили внимание в региональном управлении Следственного комитета России.
Как рассказали в ведомстве, обрушилась одна из кирпичных стен психиатрической больницы №3 на улице Владимировской. Обломки упали на газон и пешеходную зону на протяжении всего здания. Учреждение находится в историческом комплексе начала XX века «Красные казармы».
По данному факту следственными органами незамедлительно организована доследственная проверка. В рамках проверки будет дана правовая оценка должностным лицам, ответственным за сохранение объектов культурного наследия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.