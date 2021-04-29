Суд продлил арест обвиняемому в смерти подписчика новосибирскому блогеру

Обвиняемый в смерти подписчика новосибирский блогер Анатолий Гомзяков останется в СИЗО еще на месяц. 4 июня исполнится ровно год, как тревел-блогера арестовали.
О решении Дзержинского районного суда Тайге.инфо сообщила супруга блогера.
Напомним, в апреле 2020 года под окнами высотки было найдено тело Алексея Хребтова с ножевым ранением в голове. По версии следствия, блогер Анатолий Гомзяков поссорился с погибшим в ходе распития алкоголя. После он нанес ему ножевое ранение в височную область и выбросил с балкона.
В ходе следствия блогер жаловался, что на него оказывается психологическое давление. В итоге он успешно прошел проверку на полиграфе.