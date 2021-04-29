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Суд продлил арест обвиняемому в смерти подписчика новосибирскому блогеру

29 апреля 2021, 15:01
Подписчик упал с балкона многоэтажки.

Обвиняемый в смерти подписчика новосибирский блогер Анатолий Гомзяков останется в СИЗО еще на месяц. 4 июня исполнится ровно год, как тревел-блогера арестовали.

О решении Дзержинского районного суда Тайге.инфо сообщила супруга блогера.

Напомним, в апреле 2020 года под окнами высотки было найдено тело Алексея Хребтова с ножевым ранением в голове. По версии следствия, блогер Анатолий Гомзяков поссорился с погибшим в ходе распития алкоголя. После он нанес ему ножевое ранение в височную область и выбросил с балкона.

В ходе следствия блогер жаловался, что на него оказывается психологическое давление. В итоге он успешно прошел проверку на полиграфе.

#Новости#Криминал
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