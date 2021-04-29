В Новосибирской области подключат к интернету сельские учреждения культуры

В Новосибирской области стартовал пилотный проект по внедрению цифровых проектов. О планах по цифровизации региона рассказал министр цифрового развития и связи НСО Анатолий Дюбанов.
В ближайших планах завершение федеральной программы по подключению 690 социально значимых объектов к интернету по оптоволокну. Всего интернет появился в 1 652 учреждениях.
Также Дюбанов объявил о старте пилотного проекта по подключению учреждений культуры. если изначально планировалось подключить к Сети 18 объектов, но теперь в списке 253 учреждения культуры. Реализуется проект до конца года.