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70 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

30 апреля 2021, 14:42
Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 41 100

Еще 70 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за минувшие сутки. Таковы данные оперштаба на утро 30 апреля. Число заболевших COVID-19 в регионе достигло 41 100, среди которых 2 475 – дети.

Выздоровели еще 48 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 37 789 пациентов.

Скончались еще четыре человека. Умерли мужчины 59, 64 и 69 лет, а также 76-летняя женщина. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 754 человека.

В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 194 новосибирца, их которых 10 несовершеннолетних с коронавирусом и подозрением на него. В реанимации находятся 56 человек, 13 подключены к аппаратам ИВЛ.

В Новосибирской области проведено 1 517 744 теста на коронавирус. За минувшие сутки ОРВИ заболели 2 937 человек.

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