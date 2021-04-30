Чемпионат России по боулингу пройдет впервые в Новосибирской области

В мая в Новосибирске впервые пройдет Чемпионат России по боулингу. Церемония открытия состоится 3 мая в 11.30 в боулинг-центре «Квантум», сообщили в пресс-службе правительства региона. Ее посетит министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.