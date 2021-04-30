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Чемпионат России по боулингу пройдет впервые в Новосибирской области

30 апреля 2021, 16:07
Церемония открытия пройдет 3 мая. Участие в соревнованиях примут более 250 спортсменов.

В мая в Новосибирске впервые пройдет Чемпионат России по боулингу. Церемония открытия состоится 3 мая в 11.30 в боулинг-центре «Квантум», сообщили в пресс-службе правительства региона. Ее посетит министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов.

Участие в соревнованиях примут более 250 спортсменов. Со 2 по 8 мая они будут соревноваться в пяти дисциплинах: личные соревнования, парные соревнования, парные соревнования (смешанные), командные соревнования (3 человека), командные соревнования (5 человек).

На дорожках боулинг-центра «Квантум» соберутся любители этого вида спорта из многих регионов. Прибудут представители Москвы и Санкт-Петербурга, республик Саха (Якутия), Северной Осетии (Алания) и Татарстана, Алтайского, Краснодарского, Красноярского, Ставропольского и Хабаровского краёв, Волгоградской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Московской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областей и Ханты-Мансийского автономного округа (Югра).

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