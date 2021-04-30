В Новосибирске через соцсеть нашли алиментщицу из Хакасии

Приставы вычислили должницу в соцсетях и популярно объяснили ей все последствия нахождения в розыске и неуплаты алиментов. Призыв приставов возымел действие. Мать-алиментщица сама пришла к приставам в Новосибирске и дала объяснения, рассказали в УФССП по РХ.