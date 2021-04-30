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В Новосибирске через соцсеть нашли алиментщицу из Хакасии

30 апреля 2021, 12:56
Четверым малышам несознательная гражданка задолжала 165 тысяч рублей

Судебные приставы выявили в соцсетях алиментщицу, бросившую своих детей в городе Черногорске Республики Хакасия. Четверым малышам несознательная гражданка задолжала 165 тысяч рублей, сообщает "Новая Хакасия".

От материнских обязанностей женщина сбежала. Она была объявлена в розыск и нашлась в Новосибирске.

Приставы вычислили должницу в соцсетях и популярно объяснили ей все последствия нахождения в розыске и неуплаты алиментов. Призыв приставов возымел действие. Мать-алиментщица сама пришла к приставам в Новосибирске и дала объяснения, рассказали в УФССП по РХ.

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#Новости#Криминал
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