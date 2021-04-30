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Женщины-заключенные новосибирской ИК оживили фотографию из концлагеря

30 апреля 2021, 11:02
В сети появилось видео осужденных.

Осужденные женской колонии Новосибирской области сняли видео на стихотворение «Ожившая фотография» - о женщинах из концлагеря.

Акция, посвященная Дню Победы, прошла в исправительной колонии №9 ГУФСИН России по области. Одна из осужденных, Наталья, посвятила стихотворение судьбам женщин в годы Великой Отечественной войны. На творчество ее вдохновила фотография концентрационного лагеря Равенсбрюк. В своем стихотворении она пыталась передать мужество народа, одолевшего врага.

Другие осужденные женской колонии решили «оживить» стихотворение и сняли видео, которое показали на кабельном телевидении учреждения.

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