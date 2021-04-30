Женщины-заключенные новосибирской ИК оживили фотографию из концлагеря

Осужденные женской колонии Новосибирской области сняли видео на стихотворение «Ожившая фотография» - о женщинах из концлагеря.
Акция, посвященная Дню Победы, прошла в исправительной колонии №9 ГУФСИН России по области. Одна из осужденных, Наталья, посвятила стихотворение судьбам женщин в годы Великой Отечественной войны. На творчество ее вдохновила фотография концентрационного лагеря Равенсбрюк. В своем стихотворении она пыталась передать мужество народа, одолевшего врага.
Другие осужденные женской колонии решили «оживить» стихотворение и сняли видео, которое показали на кабельном телевидении учреждения.