Женщины-заключенные новосибирской ИК оживили фотографию из концлагеря

Акция, посвященная Дню Победы, прошла в исправительной колонии №9 ГУФСИН России по области. Одна из осужденных, Наталья, посвятила стихотворение судьбам женщин в годы Великой Отечественной войны. На творчество ее вдохновила фотография концентрационного лагеря Равенсбрюк. В своем стихотворении она пыталась передать мужество народа, одолевшего врага.