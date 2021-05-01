101-летний ветеран войны умер в Новосибирске

Александр Иванович ушел на войну добровольцем. В 1943 году он был ранен во время боя под Белгородом. Дошел до Праги, окончив войну в звании капитана. Александр Брыкин пришел на завод полупроводниковых приборов в 1966 году. Был назначен на должность директора. В сообщении КПРФ говорится, что он показал себя прекрасным организатором производства и высококвалифицированным специалистом. За заслуги получил Ленинскую премию.