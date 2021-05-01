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В Новосибирске 1 мая запустили онлайн-Монстрацию

1 мая 2021, 15:42
Монстрацию запретили из-за коронавируса.

Онлайн-Монстрацию в виде приложения создал новосибирец Андрей Терехин.

Виртуальный митинг носит название «Онлайнстрация». Пользователь может создать своего персонажа и плакат и выйти на виртуальную площадь. Там его будут ждать другие участники, а также бойцы ОМНО. Как пишут авторы приложения, копания VR Corp, Онлайнстрация проходит как в жизни. Пользователей на протяжении всей игры ждут сюрпризы, анимации и новые испытания.

На данный момент онлайнстранты требуют «свободу политобреченным», другие – «просто смотрят».

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