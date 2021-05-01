В Новосибирске 1 мая запустили онлайн-Монстрацию

Виртуальный митинг носит название «Онлайнстрация». Пользователь может создать своего персонажа и плакат и выйти на виртуальную площадь. Там его будут ждать другие участники, а также бойцы ОМНО. Как пишут авторы приложения, копания VR Corp, Онлайнстрация проходит как в жизни. Пользователей на протяжении всей игры ждут сюрпризы, анимации и новые испытания.