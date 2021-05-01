Полиция помешала автопробегу коммунистов в Новосибирске на 1 мая

Сотрудники Госавтоинспекции помешали первомайскому автопробегу коммунистов в Новосибирске. Инспекторы ДПС останавливали машины с красными флагами в центре города. По словам очевидцев, штрафовали за различные нарушения - помеха обзору, непристегнутые ремни безопасности.
В Новосибирском отделении партии КПРФ НГС сообщили, что автопробег является собственной инициативой нескольких коммунистов.
В ГИБДД города заявили, что на 1 мая согласованных акций в городе не зарегистрировано. Между тем на улицах города усилено дежурство сотрудников ДПС. Их задача - предотвратить правонарушения безопасности дорожного движения.