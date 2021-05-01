atas.info
ГлавноеВсе новости

Полиция помешала автопробегу коммунистов в Новосибирске на 1 мая

1 мая 2021, 15:03
Участников автопробега оштрафовали.

Сотрудники Госавтоинспекции помешали первомайскому автопробегу коммунистов в Новосибирске. Инспекторы ДПС останавливали машины с красными флагами в центре города. По словам очевидцев, штрафовали за различные нарушения - помеха обзору, непристегнутые ремни безопасности.

В Новосибирском отделении партии КПРФ НГС сообщили, что автопробег является собственной инициативой нескольких коммунистов.

В ГИБДД города заявили, что на 1 мая согласованных акций в городе не зарегистрировано. Между тем на улицах города усилено дежурство сотрудников ДПС. Их задача - предотвратить правонарушения безопасности дорожного движения.

Материалы по теме
МЧС передало штормовое предупреждение в Новосибирской области на 1 маяДва мобильных пункта вакцинации открыли 1 мая в ТЦ НовосибирскаНовосибирский зоопарк перешел на летнее расписание с 1 мая
#Новости#Город
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52