76 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

76 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки. Таковы данные оперштаба НСО на утро 2 мая. Число заболевших коронавирусом достигло 41 254, из которых 2 493 – дети.
Выздоровели еще 16 пациентов. Всего с начала пандемии болезнь победили 37 846 человек.
За сутки от коронавируса скончались трое мужчин. Сообщается о гибели пациентов в возрасте 61, 72 и 73 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 761 человек.
В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 154 новосибирца, в том числе 8 детей. Это пациенты с коронавирусом и подозрением на него. В реанимации лежат 33 человека. Особенно тяжело переносят болезнь 6 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.
В Новосибирской области проведено 1 523 942 теста на коронавирус. За сутки ОРВИ заболели 2 079 новосибирцев.