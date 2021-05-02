76 человек заболели коронавирусом в Новосибирской области за сутки

В инфекционные стационары региона госпитализированы 1 154 новосибирца, в том числе 8 детей. Это пациенты с коронавирусом и подозрением на него. В реанимации лежат 33 человека. Особенно тяжело переносят болезнь 6 пациентов. Они подключены к аппаратам ИВЛ.