В Новосибирской области вдвое занизили смертность от коронавируса

Ранее Минздрав НСО разъяснял расхождение данных Росстата и оперштаба тем, что местные медики более детально относятся к статистике. В региональные списки попадают лишь те, у кого коронавирус стал причиной смерти. Все остальные летальные случаи расследует специальная комиссия. Она работает 30-40 дней, и выводы ее работы не успевают попасть в сводку.