В Новосибирской области вдвое занизили смертность от коронавируса

Коронавирусная статистика Росстата и оперштаба НСО в очередной раз фатально разошлись. В этот раз число умерших пациентов с коронавирусом с апреля 2020 года в регионе оказалось в 2,4 раза выше, чем сообщалось в НСО.
Согласно данным Росстата в марте жертвами COVID-19 стали 247 новосибирцев. Ещё 12 человек умерли от других заболеваний, однако коронавирус оказал существенное влияние на ход болезни. И еще 44 человека с коронавирусом умерли не от него.
Всего скончались 303 пациента с COVID-19. В то же время оперштаб сообщал о смерти лишь 186 аналогичных пациентов.
Всего за год в регионе скончались 3 852 человека, зараженных коронавирусом. Из них 2 989 человек умерли непосредственно от коронавируса. Оперштаб же сообщает о смерти 1 630 аналогичных пациентов . Разница составляет 2,4 раза.
Ранее Минздрав НСО разъяснял расхождение данных Росстата и оперштаба тем, что местные медики более детально относятся к статистике. В региональные списки попадают лишь те, у кого коронавирус стал причиной смерти. Все остальные летальные случаи расследует специальная комиссия. Она работает 30-40 дней, и выводы ее работы не успевают попасть в сводку.