Саперы не нашли взрывчатку в машине в Новосибирске

Полицейские не нашли взрывчатку в автомобиле, остановленном около поворота на Матвеевку в Новосибирске. Напомним, автомобилем управлял мужчина, поведение которого сотрудникам показалось подозрительным. Как сообщает служба эвакуации АСТ-54, от медосвидетельствования водитель отказался.
Прибывшие саперы установили, что взрывчатых веществ не обнаружено. Однако в салоне нашли муляж в виде будильника с имитацией бомбы.
Теперь водителю предстоит объяснить, что это было и для каких целей муляж лежал в машине Honda Civic. Предполагается, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.