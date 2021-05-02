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Саперы не нашли взрывчатку в машине в Новосибирске

2 мая 2021, 15:52
Однако в салоне обнаружили муляж в виде будильника с имитацией бомбы.

Полицейские не нашли взрывчатку в автомобиле, остановленном около поворота на Матвеевку в Новосибирске. Напомним, автомобилем управлял мужчина, поведение которого сотрудникам показалось подозрительным. Как сообщает служба эвакуации АСТ-54, от медосвидетельствования водитель отказался.

Прибывшие саперы установили, что взрывчатых веществ не обнаружено. Однако в салоне нашли муляж в виде будильника с имитацией бомбы.

Теперь водителю предстоит объяснить, что это было и для каких целей муляж лежал в машине Honda Civic. Предполагается, что водитель находится в состоянии наркотического опьянения.

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#Новости#Происшествия
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