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«Сибирь» заключила контракт с шведским нападающим Вединым

2 мая 2021, 21:40
В минувшем сезоне на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка в чемпионате Швеции.

«Сибирь» заключила контракт с нападающим Антоном Вединым. Об этом сообщает официальный сайт новосибирской команды. Длительность соглашения - один год.

Много лет нападающий играл в шведском клубе «Тимро». В 2019 году Ведин подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», однако в основу пробиться не сумел, играя в дубле.

В главной команде нападающий провел лишь четыре матча, не отметившись результативными действиями. Покинув НХЛ, Ведин вернулся в Швецию.

В минувшем сезоне на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка. Также форвард играл за сборную Швеции на Евротуре. За национальную команду Ведин забросил одну шайбу и сделал два ассиста.

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