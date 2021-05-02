«Сибирь» заключила контракт с шведским нападающим Вединым

«Сибирь» заключила контракт с нападающим Антоном Вединым. Об этом сообщает официальный сайт новосибирской команды. Длительность соглашения - один год.
Много лет нападающий играл в шведском клубе «Тимро». В 2019 году Ведин подписал контракт с клубом НХЛ «Чикаго», однако в основу пробиться не сумел, играя в дубле.
В главной команде нападающий провел лишь четыре матча, не отметившись результативными действиями. Покинув НХЛ, Ведин вернулся в Швецию.
В минувшем сезоне на его счету 44 матча и 34 (19+15) очка. Также форвард играл за сборную Швеции на Евротуре. За национальную команду Ведин забросил одну шайбу и сделал два ассиста.