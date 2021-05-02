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В подземной парковке в Новосибирске рухнула стена

2 мая 2021, 13:20
Инцидент произошел возле дома №26/1 на Ключ-Камышенском плато.

Вечером 1 мая на стройке подземной парковки рухнула стена. О происшествии сообщает НГС. По данным издания, инцидент произошел возле дома №26/1 на Ключ-Камышенском плато. Никто не пострадал.

Причиной стало размытие грунта дождями. Работы на объекте ведет компания АО «СтройГрупп». Компания уже признала свою вину, заявив, что неправильно провела расчеты. При этом стройка прошла экспертизу.

Сообщается, что разрушения на объекте начались еще в конце апреля. Тогда начал обваливаться край котлована. Теперь застройщику предстоит решить: будет ли достроена парковка.

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#Новости#Происшествия
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