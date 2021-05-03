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Депутат Госдумы заступился за новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона»

3 мая 2021, 17:36
Вячеслав Лысаков усмотрел попытку Центра Гамалеи уничтожить конкурентов.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем telegram-канале встал на защиту вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Она разработана новосибирским центром вирусологии «Вектор». Народный избранник ответил на критику препарата со стороны вирусолога НИЦ имени Гамалеи Анатолия Альтштейна.

Напомним, ученый усомнился в эффективности вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». В частности, Альштейн высказал мысль, что новосибирский препарат не вызывает необходимых антител, поэтому ее надо тщательно проверить.

Лысаков в этом выпаде усмотрел попытку Центра Гамалеи уничтожить конкурентов. Именно эти ученые изобрели наиболее популярную вакцину в России «Спутник V».

«Информация вброшена ни днём позже, ни днём раньше, а именно после Пасхи и Первомая, но до Дня Победы. Как раз в тот узкий нерабочий перерыв, когда в течении почти недели до 9 Мая имеет место информационный голод с одной стороны», - пишет депутат. При этом Лысаков похвалил «Вектор» за то, что они делают работу без «многословности и саморекламы».

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