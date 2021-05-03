Депутат Госдумы заступился за новосибирскую вакцину «ЭпиВакКорона»

«Информация вброшена ни днём позже, ни днём раньше, а именно после Пасхи и Первомая, но до Дня Победы. Как раз в тот узкий нерабочий перерыв, когда в течении почти недели до 9 Мая имеет место информационный голод с одной стороны», - пишет депутат. При этом Лысаков похвалил «Вектор» за то, что они делают работу без «многословности и саморекламы».