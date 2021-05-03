Мужчина приехал в Новосибирск работать и пропал

В Новосибирске разыскивают пропавшего Балданова Сырен-Доржа. Мужчине 55 лет, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".
Пропавший приехал работать в Новосибирск с другом. Они гуляли по городу и в какой-то момент приятель отлучился купить воды. Когда он вернулся, Сырен-Доржа не было на месте. Было это 26 апреля.
Поисками Балданова занимается полиция. Рост пропавшего 160-165 сантиметров. У него нормальное телосложение и темные волосы с проседью. На левой руке имеется татуировка.
Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку. Всех, кому что-либо известно по данному происшествию, просят позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или 112.