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Мужчина приехал в Новосибирск работать и пропал

3 мая 2021, 14:18
Было это 26 апреля.

В Новосибирске разыскивают пропавшего Балданова Сырен-Доржа. Мужчине 55 лет, сообщает поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропавший приехал работать в Новосибирск с другом. Они гуляли по городу и в какой-то момент приятель отлучился купить воды. Когда он вернулся, Сырен-Доржа не было на месте. Было это 26 апреля.

Поисками Балданова занимается полиция. Рост пропавшего 160-165 сантиметров. У него нормальное телосложение и темные волосы с проседью. На левой руке имеется татуировка.

Был одет в черную куртку, синие джинсы, черные туфли и черную кепку. Всех, кому что-либо известно по данному происшествию, просят позвонить по бесплатному номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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#Новости#Происшествия
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