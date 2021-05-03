В новосибирском парке парень на электросамокате сбил женщину

В парке имени Кирова в Новосибирске водитель электросамоката сбил женщину. Об этом сама пострадавшая пожаловалась в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсетях.
Случилось необычное ДТП 2 мая днем. Парень мчался на электросамокате на большой скорости. После столкновения оба упали.
Парень поднялся первым и тут же скрылся, даже не оказав сибирячке никакой помощи. Женщина пожаловалась, что в аварии она повредила руку и колено.
Женщина сообщила, что очень расстроилась из-за происшествия. повредила руку, ушибла колено. «Вся в земле и грязи пошла дальше со слезами», - написала она и попросила найти хулигана.