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В новосибирском парке парень на электросамокате сбил женщину

3 мая 2021, 14:53
Женщина очень расстроилась.

В парке имени Кирова в Новосибирске водитель электросамоката сбил женщину. Об этом сама пострадавшая пожаловалась в сообществе «Инцидент Новосибирск» в соцсетях.

Случилось необычное ДТП 2 мая днем. Парень мчался на электросамокате на большой скорости. После столкновения оба упали.

Парень поднялся первым и тут же скрылся, даже не оказав сибирячке никакой помощи. Женщина пожаловалась, что в аварии она повредила руку и колено.

Женщина сообщила, что очень расстроилась из-за происшествия. повредила руку, ушибла колено. «Вся в земле и грязи пошла дальше со слезами», - написала она и попросила найти хулигана.

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#Новости#Происшествия
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