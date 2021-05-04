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30% тротуаров в Новосибирске нуждаются в ремонте

4 мая 2021, 15:35
Уборку тротуаров проведут до конца мая.

Дорожный департамент мэрии заявил о плохом состоянии трети тротуаров в Новосибирске.

По данным специалистов, протяженность городских тротуаров составляет 1660 кв.м., почти 500 кв.м. необходимо привести в нормативное состояние. Требуется замена дорожного покрытия и его благоустройство. Власти уже готовят план ремонта на текущий год. В мае будут озвучены объемы работ.

ДЭУ следят за состоянием 790 километров тротуаров Новосибирска. Уборка производится вакуумными машинами. Очистить улицы от мусора и грязи планируют концу мая.

#Новости#Город
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