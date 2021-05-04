На территории Новосибирской области произошел 31 лесной пожар

С начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Новосибирской области зафиксирован 31 лесной пожар. От огня пострадало 203,8 га.
Как сообщили в Минприроды, 23 пожара в лесу произошло из-за перехода огня с земель сельхозпользования, населенных пунктов. Пострадала территория площадью 158,9 га. Человек стал причиной восьми пожаров в области на площади 44,9 га.
Местному населению напоминают о риске лесных пожаров из-за жаркой и ветреной погоды. До 10 мая введен особый противопожарный режим, в рамках которого запрещено разводить огонь, сжигать траву и посещать лес. За несоблюдение требований нарушителю грозит крупный штраф.
Для граждан сумма штрафа составляет 2-4 тыс. руб., должностных лиц – 15-30 тыс. руб., ИП – 30-40 тыс. руб., юрлиц – 200-400 тыс. руб.