Около 10 тыс. ветеранов Новосибирской области получат письма от Президента к 9 мая

9763 ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирской области получат письма с поздравлениями от Президента РФ к 9 мая.
Письма будут доставлены почтой до 8 мая включительно. Персональные поздравления от главы государства получат также труженики тыла и блокадники.
Ветеранам передадут письма с поздравлениями лично в руки. Если адресата не окажется по месту жительства, доставку повторят вновь через какое-то время. На почте письма будут храниться в течение месяца.
В 2021 году боле 800 тысяч российских ветеранов войны получат письма от Президента России к 9 мая.