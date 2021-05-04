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Около 10 тыс. ветеранов Новосибирской области получат письма от Президента к 9 мая

4 мая 2021, 10:15
Письма-поздравления отправили почтой.

9763 ветерана Великой Отечественной войны в Новосибирской области получат письма с поздравлениями от Президента РФ к 9 мая.

Письма будут доставлены почтой до 8 мая включительно. Персональные поздравления от главы государства получат также труженики тыла и блокадники.

Ветеранам передадут письма с поздравлениями лично в руки. Если адресата не окажется по месту жительства, доставку повторят вновь через какое-то время. На почте письма будут храниться в течение месяца.

В 2021 году боле 800 тысяч российских ветеранов войны получат письма от Президента России к 9 мая.

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