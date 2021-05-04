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В Новосибирске водитель погрузчика избил сторожа и дал ему попить краски из банки

4 мая 2021, 21:33
От полученных травм пожилой мужчина скончался, а его убийца предстанет перед судом.

В Советском районе Новосибирска следователи предъявили обвинение в убийстве 32-летнему мужчине. Он более часа жестоко избивал сторожа стройки и дал ему попить краски.

Расследование дела началось после того, как 12 февраля 2021 года в больнице умер 56-летний мужчина, госпитализированный утром 9 февраля со стройки возле ТРЦ «Гигант». Причиной смерти явилась обширная открытая черепно-мозговая травма. Следователи изучили записи с камер наблюдения и выяснили личность подозреваемого.

По версии следствия, в ночь на 9 февраля на стройплощадке во время распития алкоголя между пожилым сторожем и 32-летним водителем мини-погрузчика BobCat возник конфликт. Причиной его стало подозрения в краже после того, как у молодого бульдозериста провали кошелек и документы, которые, как посчитал молодой человек, похитил его товарищ.

Следователи полагают, что водитель погрузчика нанёс пожилому сторожу не менее 60 ударов по голове, туловищу и конечностям. Избиение продолжалось более часа, в течение которого обвиняемый наносил множественные удары потерпевшему, отходил от него, оставляя лежать на холодном снегу, затем возвращался и продолжал бить, требуя от оппонента вернуть его имущество. После избиения на улице, молодой человек оттащил сторожа в вагончик-бытовку, где продолжил наносить удары. На просьбу потерпевшего дать ему попить воды, обвиняемый подал банку с краской, из-за чего сторож облил ей своё лицо, а молодой человек в это время записал на камеру своего мобильного телефона видео, на котором смеялся над сторожем и осорблял его.

Для задержания подозреваемого следователи инициировали обыск. В ходе следствия было проведено более пяти судебных экспертиз, проведен обширный комплекс следственных действий, включая изучение содержимого внутренней памяти мобильного телефона злоумышленника. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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