В Новосибирске водитель погрузчика избил сторожа и дал ему попить краски из банки

Следователи полагают, что водитель погрузчика нанёс пожилому сторожу не менее 60 ударов по голове, туловищу и конечностям. Избиение продолжалось более часа, в течение которого обвиняемый наносил множественные удары потерпевшему, отходил от него, оставляя лежать на холодном снегу, затем возвращался и продолжал бить, требуя от оппонента вернуть его имущество. После избиения на улице, молодой человек оттащил сторожа в вагончик-бытовку, где продолжил наносить удары. На просьбу потерпевшего дать ему попить воды, обвиняемый подал банку с краской, из-за чего сторож облил ей своё лицо, а молодой человек в это время записал на камеру своего мобильного телефона видео, на котором смеялся над сторожем и осорблял его.