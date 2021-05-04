В Томске новосибирские бизнесмены хотят перевести памятник архитектуры в бани

Ранее реставрация складов оценивалась не менее чем в 100 миллионов рублей. Сколько денег вложат новые инвесторы, не сообщается. Но одно известно точно – в Томске может появиться еще один культурно-исторический объект в хорошем состоянии, который станут эксплуатировать с пользой для здоровья жителей города.