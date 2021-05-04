В Томске новосибирские бизнесмены хотят перевести памятник архитектуры в бани

В центре Томска памятник архитектуры «Гороховские склады» может получить вторую жизнь в виде элитных общественных бань. Об этом сообщает «Томский обзор».
В феврале 2021 года ООО «Принт стайл фабрик» из Новосибирска купило памятник архитектуры, чтобы переоборудовать. Комплекс, возможно, будет рассчитан на 200 посадочных мест с отдельными мужским и женским отделениями и залом отдыха. При этом уникальный внешний вид должен сохраниться.
Соинвестором проекта может выступить бизнесмен Денис Левин. Ему принадлежат несколько общественных бань в Новосибирске. Техническое разрешение от комитета по охране объектов культурного наследия Томской области уже получено. Компания приступила к изготовлению и утверждению проектно-сметной документации.
Ранее реставрация складов оценивалась не менее чем в 100 миллионов рублей. Сколько денег вложат новые инвесторы, не сообщается. Но одно известно точно – в Томске может появиться еще один культурно-исторический объект в хорошем состоянии, который станут эксплуатировать с пользой для здоровья жителей города.
Работа предстоит колоссальная. Ведь необходимо проложить инженерные сети, подключиться ко всем коммуникациям. Также требуется реставрация исторического фасада.