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6 мая в небе над Новосибирском появится Венера

5 мая 2021, 14:05
Лучше всего наблюдать за небесными явлениями за городом.

Вечернее небо Новосибирска 6 мая украсит Венера. Новосибирцы увидят ее в западной части горизонта после заката.

В ночь с 5 на 6 мая горожане станут свидетелями еще одного астрономического явления – метеоритного потока эта-Аквариды.

По словам специалиста Большого новосибирского планетария Олега Кашина, Венера все это время была скрыта лучами Солнца. С каждым месяцем планета будет все ярче и максимально откроется взору в конце осени.

Метеорный поток эта-Аквариды в лучшем своем проявлении можно увидеть 6 мая в 4:00. Он будет длиться почти 40 минут.

#Новости#Город
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