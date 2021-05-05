6 мая в небе над Новосибирском появится Венера

Вечернее небо Новосибирска 6 мая украсит Венера. Новосибирцы увидят ее в западной части горизонта после заката.
В ночь с 5 на 6 мая горожане станут свидетелями еще одного астрономического явления – метеоритного потока эта-Аквариды.
По словам специалиста Большого новосибирского планетария Олега Кашина, Венера все это время была скрыта лучами Солнца. С каждым месяцем планета будет все ярче и максимально откроется взору в конце осени.
Метеорный поток эта-Аквариды в лучшем своем проявлении можно увидеть 6 мая в 4:00. Он будет длиться почти 40 минут.