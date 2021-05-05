Арестованный в Новосибирске бизнесмен Проничев пошел на сделку со следствием

Арестованный вместе с журналистом Николаем Сальниковым одиозный бизнесмен Сергей Проничев пошел на сделку со следствием. Об этом сообщает Тайга.инфо. Напомним, задержанных подозревают в мошенничестве и вымогательстве. Третьим фигурантом дела оказался медиаменеджер Евгений Кузьменко.
Возможные медиарэкетиры были задержаны при передаче крупной суммы денег. Проничева и Сальникова подозревают в шантаже ОПС "Успех", связанного с депутатом горсовета Александром Тарасовым.
Ранее "заговорил" арестованный Николай Сальников. Он через соцсети раскрыл стандартную схему работы медиарэкетиров.