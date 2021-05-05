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На площади Лыщинского в Новосибирске к МЧМ по хоккею откроют шикарный фонтан

5 мая 2021, 18:59
Всего в Новосибирске «Горфонтан» обслуживает 15 сооружений.

На площади Лыщинского в Новосибирске к молодёжному чемпионату мира по хоккею в 2023 году планируют построить шикарный световой фонтан. Об этом сообщает сайт мэрии Новосибирска.

Фонтан станет настоящим украшением города. Его будет хорошо видно не только с моста и новой ледовой арены, но и даже с правого берега.

В городе фонтаны заработают традиционно 8 мая, накануне Дня Победы. Об этом «Новосибирским новостям» рассказал руководитель МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко. Традиции открывать сезон фонтанов 8 мая уже 30 лет.

Дело в том, что в первых числах мая еще возможны заморозки. Из-за этого может выйти из строя аппаратура.

Всего в Новосибирске «Горфонтан» обслуживает 15 сооружений. Сейчас их обслуживают 25 человек, но летом штат обещали увеличить.

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#Новости#Город
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