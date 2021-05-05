Новосибирская область стала лучшей в Сибири по производству пива

Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по объемам производства пива. Такие данные распространил Новосибирскстат.
С начала года в НСО было произведено 10,9 млн декалитров пива. Это на 2,8 млн декалитров больше, чем в тот же период годом ранее.
В России Новосибирская область по этому показателю занимает 4 место, пропустив вперед Московскую область, Татарстан и Санкт-Петербург. Сообщается, что на субъекты малого предпринимательства приходится лишь 6% произведенного в регионе продукта.