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Новосибирская область стала лучшей в Сибири по производству пива

5 мая 2021, 20:52
С начала года в НСО было произведено 10,9 млн декалитров пива.

Новосибирская область заняла первое место в Сибирском федеральном округе по объемам производства пива. Такие данные распространил Новосибирскстат.

С начала года в НСО было произведено 10,9 млн декалитров пива. Это на 2,8 млн декалитров больше, чем в тот же период годом ранее.

В России Новосибирская область по этому показателю занимает 4 место, пропустив вперед Московскую область, Татарстан и Санкт-Петербург. Сообщается, что на субъекты малого предпринимательства приходится лишь 6% произведенного в регионе продукта.

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#Новости#Экономика
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