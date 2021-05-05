От коронавируса в Новосибирской области умерли еще четыре пенсионера. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.
Скончались женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в Новосибирской области от covid-19 умерли 1 772 человека.
На сегодняшний день в отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 49 человек. На аппаратах ИВЛ – 6 пациентов.
За прошедшие сутки в регионе выявили 78 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 41 479 случаев covid-19.