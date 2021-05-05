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От коронавируса в Новосибирской области умерли еще четыре пенсионера

5 мая 2021, 14:43
Всего в регионе от covid-19 скончались 1 772 человека.

От коронавируса в Новосибирской области умерли еще четыре пенсионера. Об этом сегодня, 5 мая, сообщили в региональном оперативном штабе.

Скончались женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в Новосибирской области от covid-19 умерли 1 772 человека.

На сегодняшний день в отделениях реанимации новосибирских больниц находятся 49 человек. На аппаратах ИВЛ – 6 пациентов.

За прошедшие сутки в регионе выявили 78 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 41 479 случаев covid-19.

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#Новости#Происшествия
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