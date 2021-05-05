Парень в маске с бородой совершил ограбление в Новосибирске

В региональном ГУ МВД оказалась запись с камер видеонаблюдения. По кадрам удалось определить приметы молодого человека. На вид ему приблизительно 18-20 лет, европейская внешность, он худощав, ростом 170 см. В момент совершения преступления был черных спортивных штанах, кроссовках и белой олимпийке, также при нем была сумка черного цвета. После злоумышленник спрятал лицо под маской в виде лица с бородой, а также переоделся в черную футболку.