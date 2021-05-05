Соблюдение правил перевозки детей в Новосибирске проверит ГИБДД

Инспекторы ДПС уделят особое внимание предотвращению и предупреждению фактов нарушения требований к перевозке детей, в том числе при перевозке организованных групп детей и фактов нарушений Правил дорожного движения пешеходами, в том числе детьми-пешеходами. ГАИ попросила родителей пристально следить за детьми на улице, провести с ними беседы, что даже при использовании роликов, самокатов, велосипедов дети все равно подчиняются правилам дорожного движения для пешеходов.