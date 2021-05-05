Соблюдение правил перевозки детей в Новосибирске проверит ГИБДД

С 4 по 7 мая в Новосибирской области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Ребёнок на дороге». В ходе него инспекторы ГИБДД проверяют правила перевозки детей в автотранспорте.
С начала года в Новосибирске произошло 220 ДТП с пострадавшими и погибшими. В 34 из них пострадали дети, которые являлись и пешеходами и пассажирами автомобилей. Именно это стало причиной для проведения профилактического мероприятия.
Инспекторы ДПС уделят особое внимание предотвращению и предупреждению фактов нарушения требований к перевозке детей, в том числе при перевозке организованных групп детей и фактов нарушений Правил дорожного движения пешеходами, в том числе детьми-пешеходами. ГАИ попросила родителей пристально следить за детьми на улице, провести с ними беседы, что даже при использовании роликов, самокатов, велосипедов дети все равно подчиняются правилам дорожного движения для пешеходов.