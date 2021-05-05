Торговля и обрабатывающее производство дали половину налогов в Новосибирской области

Почти половину от всех налоговых поступлений в Новосибирской области за первый квартал 2021 года, а именно 46,6%, обеспечили представители двух отраслей: «торговля оптовая и розничная» (14,1 млрд руб.) и «обрабатывающие производства» (13,5 млрд руб.). Об этом редакции Atas.info сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону.