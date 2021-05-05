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Торговля и обрабатывающее производство дали половину налогов в Новосибирской области

5 мая 2021, 12:42
Серьезными плательщиками также являются строители и финансисты.

Почти половину от всех налоговых поступлений в Новосибирской области за первый квартал 2021 года, а именно 46,6%, обеспечили представители двух отраслей: «торговля оптовая и розничная» (14,1 млрд руб.) и «обрабатывающие производства» (13,5 млрд руб.). Об этом редакции Atas.info сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по региону.

Также серьезными налогоплательщиками являются представители строительной отрасли (4,3 млрд руб.), предприятия из сферы «деятельность финансовая и страховая» (4,3 млрд руб.), «деятельность профессиональная, научная и техническая» (4 млрд руб.). Чуть меньше налогов заплатили компании из сферы «деятельность по операциям с недвижимым имуществом» (2,9 млрд руб.), «деятельность в области информации и связи» (2,8 млрд руб.), «обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха» (2,5 млрд руб.).

Если сравнивать с I кварталом 2020 года, то больше всего возросли поступления по таким отраслям как «торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (на 3,8 млрд руб.), «транспортировка и хранение» (на 1,8 млрд руб.). «Обрабатывающие производства» дали увеличение на 917 миллионов рублей.

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