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Бездомная собака набросилась на 4-летнего мальчика в Новосибирске

6 мая 2021, 14:04
Ребенок отделался сильным испугом.

Бездомная собака едва не укусила четырехлетнего ребенка в Шевченковском жилмассиве в Новосибирске.

Об инциденте КП-Новосибирск рассказала местная жительница. По ее словам, бродячие псы стали часто сидеть рядом с детскими площадками, на газонах.

5 мая вечером женщина вышла на прогулку со своим сыном. Одни из собак набросилась на ребенка, но мать успела преградить ей путь. В руках у женщины был самокат, которым она и отпугнула животное.

После инцидента женщина стала звонить службам по отлову животных. Но телефоны, опубликованные на сайте мэрии, молчали.

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#Новости#Происшествия
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