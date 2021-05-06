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Девятилетний ребенок получил ожоги и попал в реанимацию после пожара в Искитиме

6 мая 2021, 15:35
Прибывшие сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в частном жилом доме, не допустив дальнейшее распространение огня, и защитили соседние строения.

В среду, 5 мая, в городе Искитим Новосибирской Александр Киркин, живущий напротив дома, где произошел пожар, увидел, что из ограды строения идет дым. Мужчина бросился на место возгорания, где в тот момент хозяйка дома, уже вышедшая на улицу, просила спасти ее ребенка.

Мужчина побежал на помощь через густой черный дым, который шел из открытой входной двери. Двигаясь на ощупь, он нашел ребенка, после чего вытащил пострадавшего на веранду.

Прибывшие пожарные спустя восемь минут ликвидировали открытый огонь. Им удалось предотвратить распространение пожара на соседние здания. Около полутора часов потребовалось пожарным для проливки и разбора сгоревших конструкций до полного исключения тления и возможного возобновления возгорания.

Общая площадь пожара составила 36 квадратных метров. Пострадавший мальчик, получивший тяжелые ожоги пламенем, госпитализирован бригадой скорой помощи. В настоящее время он находится в реанимации, за его жизнь борются врачи.

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#Новости#Происшествия
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