Девятилетний ребенок получил ожоги и попал в реанимацию после пожара в Искитиме

В среду, 5 мая, в городе Искитим Новосибирской Александр Киркин, живущий напротив дома, где произошел пожар, увидел, что из ограды строения идет дым. Мужчина бросился на место возгорания, где в тот момент хозяйка дома, уже вышедшая на улицу, просила спасти ее ребенка.